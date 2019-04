Ein Unbekannter drang in Garderobe ein und entwendete Wertgegenstände

Am 17. Dezember 2018 brach ein tatverdächtiger Mann in eine Garderobe in der Severingasse in Wien-Alsergrund ein. Der Einbruch fand zwischen 11:15 und 11:30 Uhr statt. Entwendet wurden drei Geldbörsen, zwei Handys, einen Laptop und eine Tasche samt Inhalt.

Mit den gestohlenen Bankomatkarten wurde anschließend eine Bargeldbehebung durchgeführt.

© LPD Wien

Die LPD Wien ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um die Veröffentlichung des Fotos des Tatverdächtigen. Sachdienliche Hinweise zur Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Journaldienst unter der Telefonnummer 01-31310 DW 43800 erbeten.