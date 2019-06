Einbrecher-Duo geschnappt

Wien. Zwei Männer im Alter von 19 und 31 Jahren sind am Dienstagvormittag in Wien-Hernals festgenommen worden, nachdem sie von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität (EGS) unmittelbar nach einem Wohnungseinbruch erwischt worden waren. Bei den Verdächtigen wurde Einbruchswerkzeug sichergestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es dürfte sich um Profis gehandelt haben.

"Bei einer Nachschau wurde eine aufgebrochene und durchwühlte Wohnung in der Hernalser Hauptstraße vorgefunden", sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Was die beiden georgischen Staatsbürger aus der Wohnung gestohlen haben, sei vorerst unbekannt, das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt.