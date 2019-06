Die verheerende Detonation - die Einsatzkräfte gehen von einer Gasexplosion aus - in einem Gemeindebau in Wien-Wieden hat zumindest ein, wahrscheinlich zwei Todesopfer gefordert. In der Nacht auf Donnerstag wurde in der Trümmern des Hauses Ecke Preßgasse - Schäffergasse eine weibliche Leiche geborgen. In einem weiteren Hohlraum ortete man eine weitere Person, die keine Lebenszeichen gab.

Weitere Vermisste in Trümmern

Nach der Gasexplosion in Wien-Wieden könnte es neben der Person, die möglicherweise verschüttet wurde und nach der am Donnerstag im Schutt vor dem betroffenen Wohnhaus von Einsatzkräften der Wiener Berufsfeuerwehr gegraben wurde, eine weitere Vermisste geben. Entsprechende Hinweise hätten sich "verdichtet", sagte Feuerwehr-Sprecher Gerald Schimpf Donnerstagmittag.



Demnach gab es Anzeichen, dass sich jemand zum Unglückszeitpunkt im Stiegenhaus befunden hat. Der oder die Betreffende sei zunächst nicht als vermisst gemeldet worden, so dass sie vorerst niemandem abging. "Die konkrete Position ist nicht bekannt", sagte Schimpf. Die Rettungsmannschaften würden auch in dem Bereich intensiv suchen, in dem eines der beiden Stiegenhäuser eingestürzt ist.



Laut Feuerwehrsprecher Christian Feiler hatte man, nachdem Suchhunde angeschlagen hatten, seit Mittwochabend fieberhaft parallel am Schuttkegel vor dem Haus und jenem im Innenbereich gearbeitet. Während der äußere Bereich ergebnislos abgetragen wurde, fand sich im Haus, nahe an der Fassade die Leiche der Frau. Wie die Berufsrettung Wien gegenüber oe24.at bestätigt, handelt es sich um eine erst 29-Jährige. Mit Hohlraumkameras durchsuchte man im Innenbereich weitere Spalten in den Trümmern und wurde fündig: Diese weitere Person gab keine Lebenszeichen von sich. "Wir arbeiten derzeit mit Volldampf, um diese zu bergen", so der Sprecher.







Konzentrierte Suche nach vermisster Person

Nach der Gasexplosion in Wien-Wieden hat sich die Arbeit der Wiener Berufsfeuerwehr am Donnerstagvormittag auf die Suche nach einer vermissten Person konzentriert, die unter den Trümmern des teilweise eingestürzten mehrgeschoßigen Wohnhauses an der Ecke Preßgasse - Schäffergasse vermutet wird. Der Suchbereich wurde weiter eingegrenzt, die Einsatzkräfte gruben sich händisch durch den Schutt.

"Man kann nur händisch nach der verschütteten Person suchen, um diese nicht zu gefährden", erklärte Feuerwehr-Sprecher Gerald Schimpf an Ort und Stelle vor Journalisten. Die Tätigkeit der Feuerwehr wurde insofern erschwert, weil immer wieder Teile des Daches in die Tiefe stürzten und Schutt nachrutschte. "Das Gebäude ist in einem instabilen Zustand. Die Feuerwehr bleibt jedenfalls so lange vor Ort, bis Klarheit über die vermisste Person herrscht und das Gebäude komplett abgesichert ist", betonte Schimpf.

Bewohner dürfen nicht in Anlage zurück

Bis auf Weiteres können die betroffenen Hausbewohner die Anlage aus Sicherheitsgründen nicht betreten. In dem Gemeindebau aus den frühen 1950er-Jahren gibt es 30 Wohnungen, 22 Wohnungen mit 42 dort gemeldeten Personen waren von der Detonation unmittelbar betroffen



Die Unglücksursache ist vorerst unklar. "Der Gasgeruch ist kein Hinweis auf die Ursache. Das Gas könnte auch nachträglich ausgetreten sein", sagte Schimpf.



Nach dem Unglück hatten zunächst drei Personen als vermisst gegolten. Zwei Schwerverletzte waren in den Nachtstunden in zwei verschiedenen Spitälern behandelt wurden, ihr Zustand hat sich inzwischen stabilisiert. Zwölf weitere Verletzte - darunter ein Kind - waren ebenfalls - zumindest vorübergehend - in stationärer Behandlung. Sie hatten Schnittwunden, Verbrennungen oder Prellungen erlitten bzw. über Atembeschwerden geklagt.

Feuerwehrmann bei Bergungsarbeiten verletzt

Ein Feuerwehrmann hat sich bei den Bergungsarbeiten in den Trümmern den einsturzgefährdeten Wohnhauses in Wien-Wieden verletzt. Wie am Donnerstagvormittag bekannt wurde, wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Es dürfte sich zum Glück um keine lebensbedrohliche Verletzung handeln.



Unterdessen durchkämmten wieder Rettungshunde den Schutt im Unglücksbereich. Unter den Trümmern wird nach wie vor eine vermisste Person vermutet. Die Hunde sollen auch angeschlagen haben, erfuhr die APA an Ort und Stelle. Das muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass sich jemand unter dem Schuttberg befindet. "Es sind inzwischen so viele Einsatzkräfte über diesen Bereich gegangen, dass das die Spurenlage vermischt", hieß es.



Dritte vermisste Person hat sich mittlerweile gemeldet

Eine von den drei vermissten Personen - eine 29 Jahre Frau - konnte nur mehr tot aus den Trümmern geborgen werden. Nach einer weiteren vermissten Person wird zur Stunde fieberhaft gesucht. Die dritte vermisste Person hat sich mittlerweile gemeldet und ist wohlauf. Von den Leichtverletzten befanden sich am Donnerstagvormittag nur mehr drei Personen in Spitalsbehandlung. "Die restlichen Patienten konnten in häusliche Pflege entlassen werden", teilte Christoph Mierau vom Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit.



Während der Nacht waren etwas mehr als 100 Feuerwehrmänner im Einsatz, wobei ständig rotiert wurde, um diese bei der großen Hitze und der anstrengenden händischen Arbeit abzulösen. Durch den direkten Einsatz schweren Geräts wären etwaige Überlebende gefährdet worden. In den Morgenstunden des Donnerstags waren nur mehr 35 Mann an Ort und Stelle, da man im Innenbereich auch nicht mehr zum Einsatz bringen konnte, so Feiler.



Von der zerstörten Fassade fielen durch die Arbeiten immer wieder neue Brocken auf die Straße. Nach der Detonation klaffte ein riesiges Loch in dem mehrgeschoßigen Gebäude. Wohnbereiche zwischen dem zweiten und vierten Stock wurden weggerissen, Bauteile und Inventar auf die Straße geschleudert.

Letzte Überprüfung der Gasleitung von 2017 bis 2018



Die letzte Überprüfung der Gasleitungen des nach einer Explosion teilweise eingestürzten Hauses in Wien-Wieden hat von 2017 bis 2018 durch einen Installateur stattgefunden, hieß es aus dem Büro der Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Donnerstag. Wiener Wohnen habe bis zur Explosion keine Hinweise auf Gasgeruch, Probleme mit Gas oder Ähnliches aus der Wohnanlage erhalten.



Das gesetzliche Prüfintervall von Gasleitungen liegt bei zwölf Jahren, informierte die Stadträtin. Die letzte Sanierung der Wohnanlage erfolgte von 2006 bis 2007.



Mitarbeiter von Wiener Wohnen hätten am Mittwoch bereits die ersten Ersatzquartiere für die Betroffenen organisiert. Heute sollen alle Mieter aktiv durchtelefoniert und Ersatzwohnungen angeboten werden. Mieter können auch zum Bürgerbus an Ort und Stelle kommen oder ins Wiener-Wohnen-Service-Center, wo ein eigener Bereich dafür eingerichtet wurde.



Stiege muss abgerissen werden

"Wir alle sind bewegt von dem Unglück und dessen fatalen Auswirkungen", sagte Kathrin Gaal. "Meine aufrichtiges Mitgefühl und meine tiefe Anteilnahme gelten den Angehörigen der Opfer." Die Stadträtin, die den Helfern ihren Dank und Respekt übermittelte, versicherte allen Betroffenen "die volle, unkomplizierte Unterstützung durch Wiener Wohnen."



Die von der Explosion betroffene Stiege (das Haus besteht aus zwei) "ist definitiv verloren" und wird abgerissen werden müssen, hieß es aus dem Büro der Stadträtin. Man habe noch Mittwochnacht erste Sofortmaßnahmen beauftragt, "damit wir zur Absicherung anrücken können, wenn die Feuerwehr das Haus an uns übergibt". Ob die zweite Stiege gerettet werden kann, werde sich erst nach Überprüfungen zeigen.



14 Verletzten waren zu beklagen, darunter zwei Schwerverletzte. Ein 35-jähriger Hausbewohner, der sich zum Zeitpunkt der Explosion in seiner Wohnung befand, dürfte von herabfallendem Mauerwerk getroffen worden sein. Der Mann erlitt Knochenbrüche, Rissquetschwunden und schwere innere Verletzungen. Laut Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) stabilisierte sich sein Zustand noch am Abend, Lebensgefahr war keine mehr gegeben. Bei dem zweiten Schwerverletzten handelt es sich um einen 54 Jahre alten Mann, der von Glassplittern getroffen wurde und Schnittverletzungen davongetragen hat. Die zwölf Leichtverletzten wurden teilweise in häusliche Pflege entlassen. Der andere Teil musste zur Beobachtung und zur weiteren medizinischen Behandlung in verschiedenen Krankenhäusern bleiben.



In unmittelbarer Nähe der Unglücksstelle befinden sich eine Volksschule und eine Neue Mittelschule. Wie ein Anrainer der APA mitteilte, sollen sich 30 bis 40 Minuten vor dem Unglück noch Kinder und Eltern, die ihre Kleinen von der Nachmittagsbetreuung abholten, auf der Straße befunden haben. Später wurden die Schulen vorübergehend geöffnet, wo evakuierte Bewohner und besorgte Angehörige gelabt wurden.





Fieberhafte Suche ist "Wettlauf gegen die Zeit"

Kurz vor 21.00 Uhr ist am Mittwoch schweres Bergegerät der Wiener Berufsfeuerwehr an den Ort der Gasexplosion in Wien-Wieden gebracht worden. "Wir räumen bereits gesichertes Material damit ab. Dann wird händisch weitergegraben. Es ist ein Wettlauf gegen die Uhr", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.



Weiterhin seien möglicherweise sehr leise Kratz- oder Klopfspuren zu vernehmen. "Wir beschallen den Kegel und fordern eventuell Verschüttete auf, sich mit unregelmäßigen Zeichen zu melden", sagte der Sprecher. Damit wolle man ausschließen, dass man bloß auf Geräusche eines technischen Gerätes reagiere. Möglicherweise seien auch unregelmäßige Geräusche zu hören.

Zahl der Verletzten stieg auf 14

Am Abend war von 14 Verletzten die Rede, darunter zwei Schwerverletzte. Ein 35-jähriger Hausbewohner, der sich zum Zeitpunkt der Explosion in seiner Wohnung befand, dürfte von herabfallendem Mauerwerk getroffen worden sein. Der Mann erlitt Knochenbrüche, Rissquetschwunden und schwere innere Verletzungen. Wie kurz vor 22.00 Uhr vom Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) in Erfahrung zu bringen war, hat sich sein Zustand mittlerweile stabilisiert. Lebensgefahr war keine mehr gegeben.



Bei dem zweiten Schwerverletzten handelt es sich um einen 54 Jahre alten Mann, der von Glassplittern getroffen wurde und Schnittverletzungen davongetragen hat. Die zwölf Leichtverletzten wurden teilweise in häusliche Pflege entlassen. Der andere Teil musste zur Beobachtung und zur weiteren medizinischen Behandlung in verschiedenen Krankenhäusern bleiben. Das einsturzgefährdete Wohnhaus wurde evakuiert.





Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz

"Wir von der Feuerwehr sind mit Fahrzeugen und mehr als hundert Mann Einsatz", ergänzte ein Sprecher der Wiener Feuerwehr. Die Explosion hatte die Region um die Preßgasse/Margaretenstraße erschüttert. Sie war noch in einer Entfernung von mehreren hundert Metern spürbar. "Es waren zwei Häuser betroffen. Dort sind mehrere Stockwerke eingestürzt", sagte ein Sprecher der Wiener Polizei.

Evakuierungen

Die in Mitleidenschaft gezogenen Häuser bildeten einen Anblick des Schreckes. Nach außen war am primär betroffenen Gebäude ein riesiges Loch zur Straßenseite entstanden. Dieses wurde evakuiert. Auch in der Nachbarschaft traten Schäden durch Glasbruch und an den Außenfassaden auf.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte standen bereits unmittelbar nach der Explosion im Einsatz. Die Rettung versorgte mit einem Katastrophenzug die Verletzten.



Die Polizei sperrte das Gebiet großflächig ab. Die unmittelbare Umgebung war übersät von Glasscherben zu Brüche gegangener Fenster. Nach einer ersten Übersicht begannen die Einsatzkräfte die Häuser nach eventuell noch in ihnen befindlichen Personen zu durchsuchen.

Zumindest zwei Wohnhäuser betroffen

"Die Verletzten haben zum größten Teil Trümmerverletzungen, Schnittverletzungen und ähnliches erlitten", sagte der Sprecher der Wiener Berufsrettung. Über die genaue Zahl der Betroffenen und den exakten Schweregrad der Blessuren könne man noch nichts sagen.



Mehrere Straßenzüge wurden in Folge des Unglücks gesperrt. Davon betroffen waren die Preßgasse, die Heumühlgasse, die Operngasse ab Karlsplatz und die Margaretenstraße. Die Verbindung zwischen Wiedner Hauptstraße und Wienzeile über die Schleifmühlgasse war demgegenüber befahrbar.









Lauter Knall

Die Erschütterung war noch in einer Entfernung von mehreren 100 Metern spürbar.

Videos und Fotos zeigen kaputte Fenster und reichlich Schutt und Staub auf den Straßen. Von dem betroffenen Wohnhaus sprengte es einen Großteil der Fassade weg. Trümmer krachten auf andere Häuser.





