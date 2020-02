Eisbär-Mädchen: Bürgermeister Ludwig wird Pate

Über 17.600 Namensvorschläge sind für das Eisbären-Mädchen im Tiergarten Schönbrunn bereits eingegangen.

Wien. Bis morgen können noch Vorschläge an den Tiergarten geschickt werden. Am Donnerstag, dem Welteisbärentag, wird der Name verkündet. Eines steht aber jetzt schon fest: Das Eisbären-Mädchen bekommt einen prominenten Paten. Bürgermeister Michael Ludwig wird am 2. März die Patenschaft übernehmen und ein „schmackhaftes“ Geschenk mitbringen. Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck wird die Patenschaftsurkunde überreichen.