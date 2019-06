Weil ihnen Bürgermeister Michael Ludwig ein Gesprächsangebot unterbreitet hat, haben die Wiener Fiaker ihre für Dienstag geplante Demonstration vor dem Rathaus kurzzeitig ausgesetzt.

Fiaker-Fahrer ausgerastet

Das nützten die Tierschützer, um zum politischen Gegenschlag auszuholen. Der Verein Vier Pfoten setzt schon seit Monaten auf eine Massenmobilisierung, um die Fiaker aus der Wiener Innenstadt zu vertreiben. Schon nach wenigen Minuten war die Stimmung äußerst angespannt. Immer wieder sollen Fiaker-Fahrer die Beherrschung verloren haben, bis einer sich komplett vergaß.

Ein der Fahrer näherte sich mit seiner Kutsche den Aktivisten beschimpfte sie vulgär und drohte ihnen, heißt es in einer Aussendung. Anschließend lenkte er seine Pferde, die jeden Moment hätten durchgehen könnten, in Richtung der Demonstranten. Danach stieg er vom Kutschbock, ging frontal zu einem als Pferd verkleideten Aktivisten, packte ihn, entriss ihm das Transparent, zerrte ihn mit Gewalt mehrere Meter weg und wollte ihn zu Boden reißen. Dann versuchte er noch, seine Pferde mit beiden Armen in die Kundgebungsteilnehmer zu ziehen, dabei stieß er eine Aktivistin zur Seite, schildert der Verein gegen Tierfabriken (VGT) in seiner Aussendung.

Andere Demonstranten hatten schließlich angekündigt die Polizei zu rufen, wodurch der aggressive Fiaker-Fahrer abließ und sofort flüchtete. Der weitere Verlauf der Protestaktion war nur noch unter Polizeischutz möglich.

Nach dem Übergriff wurde Anzeige wegen Nötigung und Störung erstattet. Außerdem wird der VGT den Fahrer wegen mangelhafter Eignung zum Fiaker beim Magistrat anzeigen.



VGT-Fiaker-Kampaigner Georg Prinz dazu: „Wir hoffen, diesem Fiaker-Fahrer wird seine Erlaubnis entzogen. Wer seine Tiere als gefährliche Waffe gegen Menschen einsetzen will, dessen Befähigung zum Fiaker-Fahrer ist verwirkt!“

50.000 Unterschriften

Vier Pfoten haben mittlerweile 50.000 Unterschriften für einen Kurs gesammelt, der das Gegenteil von mehr Rechten für die Fiaker vorsieht. "Vor allem fordern wir, dass Fiakerfahrten ausschließlich in Grünanlagen stattfinden. Pferde haben im Stadtgebiet absolut nichts verloren. Berlin zum Beispiel hat eine 30-Grad-Hitze-Beschränkung bekannt gegeben. Barcelona hat Fiaker generell verboten, Montreal will 2020 nachziehen, Rom lässt sie nur noch in Grünanlagen zu", so die Fiaker-Kampagnenleiterin Martina Pluda.



Attacke auf Stadtchef. Sie ist über das jüngste Gesprächsangebot Ludwigs an die Fiaker empört: "Die Forderungen der Fiaker sind dreist und völlig unangemessen. Dass Ludwig dem Druck sofort nachgegeben hat, ist extrem enttäuschend."