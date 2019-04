Elfjähriger mit Tretroller auf Schutzweg von Pkw angefahren

Ein 51-jähriger Autofahrer bog am Montag gegen 16:15 Uhr in der Cottagegasse nach rechts in die Krottenbachstraße ab. Gleichzeitig fuhr ein Elfjähriger mit seinem Tretroller auf dem Gehsteig der Krottenbachstraße und wollte den Schutzweg bei der Kreuzung Krottenbachstraße/Cottagegasse überqueren. Dabei kam es zu einer Kollision, wodurch der Bub zu Sturz kam und verletzt wurde.

Er wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.