Eltern in Angst vor maskiertem Kindesentführer

Wien. Vor zwei Wochen alarmierte eine besorgte Mutter die Polizei, nachdem ihre Tochter auf dem Heimweg von der Volksschule Meißnergasse in Wien-Donaustadt von einem Unbekannten am Arm gepackt wurde. Er versuchte das Mädchen wegzuzerren. Eine Passantin verhinderte, dass dem Kind etwas passiert – ÖSTERREICH berichtete. Jetzt wandte sich erneut eine Mutter an die Öffentlichkeit. Ebenfalls im 22. Bezirk – diesmal im Bereich des Schulcampus Attemsgasse – sprach ein dunkel gekleideter Unbekannter ihr Kind an, versuchte es zu überreden, mitzukommen. Das Mädchen schrie. Als andere Schüler hinzukamen, flüchtete der mutmaßliche Entführer.

Die Personenbeschreibungen passen in beiden Fällen zusammen. Nach dem Vorfall in der Meißnergasse hat die Polizei reagiert: „Wir fahren dort öfter Streife“, heißt es.