Erneute Eskalation bei Demo in Wien

Nachdem bereits gestern türkische Demonstranten auf kurdische stießen und es Ausschreitungen gab, war auch die Stimmung bei einer Demo am Donnerstag 'aggressiv'.

Wien. Am Donnerstagabend kam es erneut zu Gegenangriffen auf eine kurdische Demo in Wien. Dieses Mal versammelten sich etwa 200 Menschen am Keplerplatz im 10. Bezirk, um gegen Gewalt an Frauen zu demonstrieren. Und wie schon am Mittwoch traten auch türkische Gegendemonstranten auf. Dabei soll es sich um etwa 50 Personen gehandelt haben. Die Stimmung heizte sich auf und eskalierte schließlich.

Offenbar wurden Böller gezündet. Auch von Flaschen-Würfen wird berichtet. Die 50 Gegendemonstranten riefen türkische Parolen und einige zeigten den verbotenen Wolfsgruß. Die Gruppe wurde schließlich von der Polizei verjagt und die Kurden-Demo konnte weitergehen.

Offenbar versuchten mehrere Personen, die Absperrungen zur Kurden-Demo zu durchbrechen, um zu den Demonstranten zu gelangen.