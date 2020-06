Erste Böller bei neuer Demo in Wien

Rund 450 Teilnehmer ziehen durch Wien. Als Ziel ist die türkische Botschaft anvisiert. Großteils verläuft noch alles ruhig, aber die Stimmung brodelt.

Bisher friedlich und ohne Zwischenfälle ist die Kundgebung von kurdischen und linken Aktivisten am Samstag am späten Nachmittag in Wien-Favoriten verlaufen. "Alles ruhig", hieß es vonseiten der Polizei gegenüber der APA auf Anfrage. Demnach nahmen rund 450 Personen an der Kundgebung am Columbusplatz teil. Jedoch war die Stimmung merklich am brodeln. Immer wieder gab es einzelne Störaktionen und Störversuche. Jedoch schritt die Polizei immer sofort ein und löste die Situation auf. Wie in den vergangenen Tagen waren vereinzelt auch Wolfsgrüße zu sehen. Aber auch hier griff die Exekutive prompt durch und brachte alle zur Anzeige, wie es auf Twitter eine Userin beschreibt.

Auch einzelne Böller waren schnell zu hören. Beim Hauptbahnhof wurde hier ein Mann von einem der Böller an der Brust getroffen. Er wurde leicht verletzt.

© TZOE/Larissa Eckhardt

© TZOE/Larissa Eckhardt

Demozug zur Botschaft

Danach machten sich die Demonstranten Richtung türkische Botschaft in Wien-Wieden auf. Auf einem der Transparente war zu lesen: "Freiheit für alle politische Gefangenen! Kein Kniefall vor dem Diktator Erdogan". Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan war darauf mit Hitler-Bart abgebildet.

© TZOE/Larissa Eckhardt

Auf einem Transparent der Antifa stand: "Gemeinsam gegen Faschismus". Neben Fahnen der Antifa wurden beispielsweise Flaggen der YPJ getragen. Die YPJ sind die Frauenkampfverbände der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), einer bewaffneten Kurden-Miliz in Syrien.In den vergangenen Tagen war es in Wien-Favoriten wiederholt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen kurdischen und linken Demonstranten einerseits mit türkisch-ultranationalistischen und rechtsextremen Gegendemonstranten andererseits gekommen. Es gab Verletzte, Festnahmen und Sachschäden. Daher herrschte für die Kundgebung am heutigen Samstag erhöhte Aufmerksamkeit bei der Polizei.