In einem Brief an alle Eltern hatte die Volksschule Deutsch-Wagram vor einem schwarz gekleideten Mann gewarnt.

Wien/NÖ. In der Ostregion geht die Angst unter Kindern und Eltern um: Ausgehend vom 22. Bezirk, wo das Schulwegphantom das erste Mal gesehen worden sein soll, gibt es derzeit fast täglich vor (Volks-)Schulen Sichtungen des Kapuzenmannes, der die Kids anschreit, sie verfolgt oder mit süßen Kätzchen weglocken und entführen will. In den sozialen Medien ist die Aufregung naturgemäß am größten. Dort wurde kürzlich auch ein Brief der Direktion der VS Deutsch-Wagram gepostet und fleißig geteilt, wonach ein ganz in Schwarz gekleideter Mann mit blonden und weißen Locken umgeht, der die Kinder angebührlich anspricht. Wie jetzt bekannt wurde, war die Polizei im gegenständlichen Fall nicht nur – wie auch im Elternbrief steht – informiert, sondern bei der Fahndung nach dem Unbekannte bereits höchst erfolgreich: Die regionalen Beamten konnten laut NÖN einen Verdächtigen ausmachen, der aber harmlos sein soll: Der Betroffene dürfte ein Alkoholproblem haben und alle, die er trifft – darunter offenbar auch Kinder –, um Zigaretten anschnorren …