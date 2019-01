Plötzlich kam es zu einem lauten Knall. Gegen 20.00 Uhr wurden die Bewohner rund um die Engerthstraße 249 in Wien-Leopoldstadt von dem ohrenbetäubenden Geräusch aufgeschreckt. In einer Wohnung im Gemeindebau kam es zu einer Verpuffung aus der ein Zimmerbrand resultierte.

Dutzende Einsatzkräfte vor Ort

Der Brandherd befand sich im 4. Stock. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Über ein Dutzend Feuerwehrautos wurde losgeschickt, sowie 12 Fahrzeuge der Wiener Berufsrettung und die Polizei waren vor Ort. Die Straße war regelrecht mit Blaulicht zugepflastert.

Fünf Personen, darunter auch Kinder, im Spital

Zahlreiche Anrainer, auch aus den Wohnblöcken in der Umgebung, wurden von dem Knall ins Freie gelockt. Zwar wurden durch den Brand selbst zum Glück keine Menschen verletzt, dennoch musste sich die Rettung um zahlreiche Bewohner kümmern. "20 Personen wurden vom Katastrophenzug der Berufsrettung Wien betreut", erklärte Rettungssprecher Andreas Huber gegenüber oe24.at. Zunächst schien es als würden die Betroffenen noch vor Ort behandelt werden können. Später am Abend wurde die Situation ernster. "Einige klagten über Übelkeit und Kopfschmerzen. Fünf von ihnen, darunter auch Kinder, wurden ins Spital gebracht", so Huber weiter. Die Menschen dürften aber überwiegend an Schock-Beschwerden leiden, erklärte der Sprecher.