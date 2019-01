Explosion in Wiener Gemeindebau

Plötzlich kam es zu einem lauten Knall. Gegen 20.00 Uhr wurden die Bewohner rund um die Engerthstraße 249 in Wien-Leopoldstadt von dem ohrenbetäubenden Geräusch aufgeschreckt. In einer Wohnung im Gemeindebau kam es zu einer Verpuffung aus der ein Zimmerbrand resultierte. Der Brandherd befand sich im 4. Stock. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Über ein Dutzend Feuerwehrautos wurde losgeschickt, auch die Wiener Berufsrettung und die Polizei waren vor Ort. Die Straße war regelrecht mit Blaulicht zugepflastert.

Verltetzte gab es trotz des Feuers nicht. Zahlreiche Bewohner retteten sich ins Freie. "Mehrere Personen wurden vom Katastrohenzug der Berufsrettung Wien betreut", erklärte Rettungssprecher Andreas Huber gegenüber oe24.at. Die Menschen dürften einen Schock erlitten haben. Zu physischen Verletzungen kam es nicht.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber