FKK-Picknick mitten in der Wiener City

Nackte Tatsachen in Wien. Für Überraschung bei Passanten sorgten am Freitagnachmittag eine Gruppe junger Picknicker, die es sich nackt am Schwarzenbergplatz gemütlich machten. Bei sommerlichen Temperaturen saßen sie im Grünen, mitten in der Wiener City und begannen seelenruhig sich mit Bodypainting für eine Rad-Demo anzumalen.

"Jetzt am Schwarzenbergplatz", schreibt eine Userin in die Gruppe "Radfahren in Wien" und postet das freizügige Foto. Nicht ohne, könnten ihnen wohl "Erregung öffentlichen Ärgernisses" drohen.

Das FKK-Picknick fand vor dem heutigen "Naked Bike Ride" – einer Fahrrad-Demo quer durch Wien, auf der viele Teilnehmer nackt auf ihren Drahteseln sitzen.

Bei den Picknickern handelt es sich offenbar um Teilnehmer der Bike-Veranstaltung.