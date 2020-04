Die meisten Wiener würden mit ihren Kindern auf engem Raum leben und massiv unter der Coronavirus-Krise leiden, sagt Nepp.

Wien. Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp fordert in einer Aussendung von Bürgermeister Ludwig die Öffnung der Spielplätze in Wien. "Auch in Berlin dürfen sich die Kinder in den nächsten Tagen wieder auf den Spielplätzen austoben. In Wien bleiben die Spielgeräte geschlossen, während sich rundherum in den Parks die Menschen versammeln. Das ist völlig absurd und muss sofort geändert werden", so Nepp.

Die meisten Wiener würden mit ihren Kindern auf engem Raum leben und massiv unter der Coronavirus-Krise leiden, sagt Wiens FPÖ-Chef weiter und fügt hinzu: "Die Familien müssen gerade bei dem schönen Wetter die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Daher ist die sofortige Öffnung der Spielplätze das Gebot der Stunde."