FPÖler hält Hass-Attacke gegen Muslimin für Wahlkampftrick

Wien. Die ÖSTERREICH/oe24-Story über das verstörende Video einer Hass-Attacke gegen eine Muslimin mitten in Wien schlug hohe Wellen. Was war passiert? Am Samstag, gegen 15 Uhr, wurde eine 25-jährige Designerin, eine gebürtige Wienerin und Muslimin, wegen ihrer Religion von einer betagten Frau auf das Übelste beschimpft. Die junge Frau war auf dem Weg ins Fitness-Studio, als sie bei einer Bushaltestelle angepöbelt wurde. Sie machte ein Video von der Attacke. Die Aufnahmen sind höchst verstörend.

Jetzt reagiert ein Politiker auf das Schock-Video. FPÖ-Abgeordneter Maximilian Krauss hält die Aufnahmen für einen Wahlkampftrick. Er bezweifelt die Echtheit der Situation. "Schockierend und abstoßend! Angesichts des beginnenden Wahlkampfs kann man jedoch nicht wissen, ob es sich nicht um eine Fals Flag Aktion á la Silberstein Methodik handelt! Wäre nicht das erste Mal!", schreibt Krauss auf Facebook.

Silberstein war Wahlkampfberater für die SPÖ und für Dirty Campaigning in Wahlkämpfen bekannt. So hat er Fake-Facebookseiten erstellen lassen, um politische Gegner zu schaden. Er wurde im August 2017 in Israel wegen Verdachts auf Geldwäsche im Milliardenbereich festgenommen.

Ein Dirty Campaigning sieht Krauss nun in der Hass-Attacke auf eine Muslimin.