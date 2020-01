Facebook-Selfie als Mordmotiv

Der Tatverdächtige schweigt zum Motiv – es wird wohl Eifersucht gewesen sein.

Wien. Am Dienstagabend wurde in einem Genossenschaftsbau in Floridsdorf die Leiche der 28-jährigen Birgit H. gefunden. Wie berichtet, hatten sich ihr Vater sowie ein älterer Freund der Verkäuferin Sorgen gemacht, nachdem beide sie eine Woche lang nicht erreichen konnten.

Der Vater hatte einen Schlüssel zur Wohnung. Dort stieß er auf seine Tochter, die, wie die Obduktion ergeben sollte, mit bloßen Händen erwürgt worden war. Nur einen Tag später wurde Leopold W. (37) als dringend Tatverdächtiger verhaftet. Bei ihm wurden das Handy des Opfers und weitere Gegenstände aus Birgit H.s Besitz gefunden.

Möglicherweise Drogen­problematik bei Täter

Zudem soll sich der Verdächtige – gefeuerter Elektriker in einem Ministerium, beschäftigungslos und angeblich drogenaffin – bei der Befragung durch die Mordermittler in Widersprüche verstrickt haben. Motiv: Eifersucht – vor allem auf jenen älteren Freund (50), der ebenfalls eine On-Off-Beziehung mit Birgit H. führte.

Die beiden Männer lieferten sich (auch im Internet) ein wahres Match um die Gunst der Tierfreundin, die mehrere Kaninchen, Meerschweinchen und Katzen zu Hause hatte. So bekundete Leopold W. auf seinem Facebook-Profil, dass er seit November mit Birgit H. fix zusammen sei, was diese auf ihrer FB-Seite bestätigte und verlinkte.

Zur selben Zeit war aber auch das Facebook-Profil des Rivalen voller nostalgischer inniger Fotos von sich und der jüngeren Frau mit der blonden Bubikopf-Frisur – teils erst wenige Tage vor Auffindung der Toten gepostet und mit Herzchen umrahmt.

Wer erstellte verhängnisvolle Facebook-Seite?

Auslöser für die Tat, die sich laut Polizei fünf Tage vor Auffindung der Toten (also am 25. Jänner) ereignet haben dürfte, könnte indes eine dritte Facebook-Seite gewesen sein, die am 19. Jänner um 21.30 Uhr ihren Weg ins Internet fand:

Das Fake-Profil zeigt unter dem (Klar-)Namen des späteren Mordopfers nur ein einziges Foto, nämlich die gut gelaunte junge Frau nicht mit ihrem aktuellen, sondern mit ihrem älteren Langzeitfreund auf dem Bett in einem Hotelzimmer sitzend – wobei der 50-Jährige das verräterische Selfie gemacht haben dürfte.

Doch wer das Bild schließlich hochgeladen und damit die Eifersucht von Leopold W. so angefacht hat, dass dieser wenige Tage darauf völlig ausrastete, ist unklar. Die Ermittlungen zu dem außergewöhnlichen Mordfall sind noch nicht abgeschlossen. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

(kor)