Fackel-Marsch gegen Rassismus in Wiener Innenstadt

Wien. Wie jedes Jahr, fand auch heuer wieder einen Tag vor dem 1. Mai der traditionelle Fackel-Marsch in der Wiener City statt. Laut Sozialistischer Jugend kamen am 30. April 2.800 Menschen zusammen, um in einem Fackelzug gegen Rassismus zu demonstrieren. Die Teilnehmer marschierten von der Oper bis zum Rathaus.

Motto: "Schluss mit Rassismus!"

Das Motto der diesjährigen Demo war "Schluss mit Rassismus!". Ab 22 Uhr stieg als Abschluss des Fackelzugs eine große Party am Rathausplatz mit der Berliner Band „KAFVKA“. Davor hielt Fiona Herzog, die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, am Rathausplatz ihre Abschlussrede.

Sie kritisierte die Integrations-Politik der Regierung: "Während Integration gefordert wird, wird diese durch Maßnahmen wie die Kürzung von Geldern bei Deutschkursen erschwert. Gleichzeitig werden Menschen durch eine restriktive Abschiebungspolitik in den sicheren Tod geschickt oder im Mittelmeer bewusst dem Tod durch Ertrinken ausgesetzt,“ sagte Herzog.