Fahndung nach Trick-Dieben: Wer kennt diese Männer?

Die Landespolizeidirektion Wien sucht derzeit nach zwei Verdächtigen, die für mehrere Trickdiebstähle in Juweliergeschäften verantwortlich sein sollen.

Wien. Zwei bislang unbekannte Männer sollen am 29. November 2019 sowie am 2. Dezember 2019 in der Wiener Innenstadt Trickdiebstähle in Juweliergeschäften verübt haben. Die Betrugsmasche wurde so eingefädelt, dass einer der beiden Männer Kaufinteresse vortäuschte, während der andere Schmuckstücke wie Goldringe und Halsketten stahl. Man gehe davon aus, dass die beiden Verdächtigen noch weitere ähnliche Taten verübt haben könnten. Die derzeitige Schadenssumme beläuft sich auf einen Betrag im unteren 5-stelligen Bereich.

© LPD Wien

Laut einer Zeugenaussage soll auch eine Frau an den Diebstählen beteiligt gewesen sein. Nach den Trickdiebstählen sollen die beiden Männer und die Frau mit einem Fahrzeug mit rumänischen Kennzeichen geflohen sein. Die Polizei bietet nun die Bevölkerung um Mithilfe – es konnten Aufnahmen einer Überwachungskamera sichergestellt werden, die die beiden Verdächtigen zeigen.

© LPD Wien

© LPD Wien

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der ge-suchten Personen werden an das Kriminalreferat Innere Stadt, unter der Telefonnummer 01-31310/ 21810 erbeten.