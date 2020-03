Falsche Polizisten ergaunern sich Millionen-Betrag

Dem LKA sind bislang ca. 130 vollendete und weitere ca. 400 versuchte Straftaten in diesem Betrugsbereich bekannt. Der Schaden liegt im unteren siebenstelligen Bereich.

Wien. Das LKA Wien / Ermittlungsbereich Betrug ermittelt gegen eine Tätergruppe, der schwerer gewerbsmäßiger Betrug im Rahmen einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt wird, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Die Täter geben sich am Telefon gegenüber betagten Opfern als Polizisten aus, täuschen Ermittlungshandlungen vor und manipulieren die Opfer dahin gehend, teilweise ihre gesamten Ersparnisse diesen falschen Polizisten zu übergeben.

Dem LKA sind bislang ca. 130 vollendete und weitere ca. 400 versuchte Straftaten in diesem Betrugsbereich bekannt. Der Schaden liegt im unteren siebenstelligen Bereich. Es konnten zwar bereits einige Personen als Beschuldigte ausgeforscht und zur Fahndung ausgeschrieben werden, zur Klärung der offenen Fälle sind aber weitere Maßnahmen erforderlich.

Im Zuge der Erhebungen stießen Ermittler auf Videoaufzeichnungen eines unbekannten Mannes, der aufgrund bestimmter Tatsachen als Auskunftsperson geführt wird und dringend befragt werden muss. Die LPD Wien veröffentlicht auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien Fotos der unbekannten männlichen Person. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort des Mannes werden an das LKA Wien / Ermittlungsbereich Betrug unter Telefonnummer 01-31310 DW 33800 erbeten.