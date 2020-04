Falscher Polizist auf frischer Tat ertappt: Festnahme

Ein falscher Polizist wurde auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Wien. Ein 55-jähriger österreichischer Staatsbürger wies sich bei mehreren Hausparteien mit einem gefälschten Dienstausweis aus, um an Informationen zu gelangen und sich in weiterer Folge Zutritt in die Wohnungen zu verschaffen. Alarmierte Beamte kontrollierten den Tatverdächtigen im Stiegenhaus. Dabei verhielt sich der Mann aggressiv, schlug um sich und drohte den Polizisten, sie die Stiegen hinunter zu stoßen. Der 55-Jährige wurde festgenommen. Der gefälschte Ausweis wurde sichergestellt.