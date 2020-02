Fans von Eisbären-Baby mussten halbe Stunde anstehen

Diese Woche soll das Geschlecht bestimmt werden. Danach wird ­Name gesucht.

Tausende Eisbären-Fans nutzten das Traumwetter an diesem Wochenende, um dem neuen, weißen Superstar in Schönbrunn einen Besuch abzustatten. Mitunter musste doch bis zu einer halben Stunde an den Kassen angestanden werden – kein Problem, es war ja herrlich mild.

Vor den großen Scheiben des Eisbärengeheges „Franz-Josef-Land“ wurde darüber gerätselt, ob der kleine Eisbär ein Bub oder ein Mädchen sei. Doch wirklich wissen tut dies auch drei Monate nach der Geburt noch niemand, weil die Bestimmung bei Mini-Eisbären nicht einfach ist. Noch diese Woche aber soll es so weit sein. Pfleger und Veterinäre wollen sich Gewissheit verschaffen und das Wunderbärchen genauer unter die Lupe nehmen.