Faymann: Berater-Deal in China

Wien. Von der Politik in die Wirtschaft: Dem früheren SP-Bundeskanzler Werner Faymann (59) ist dieser Wechsel erfolgreich gelungen – und er erweitert sein Betätigungsfeld sukzessive. Und neuerdings ist Faymann, wie ­ÖSTERREICH erfuhr, auch in China höchst aktiv.

China-Business. Auf Nachfrage bestätigt Geschäftspartner Matthias Euler-Rolle (einst SP-Kommunikationschef), mit dem Faymann 2016 die Firma 4Pro gründete: „Es läuft gut und macht uns großen Spaß.“ Zum China-Business erläutert Euler-Rolle: „Wir begleiten und beraten europäische Unternehmen, die nach China expandieren wollen.“

"Sind viel unterwegs, auch in China und den USA"

In ähnlicher Weise gebe es US-amerikanische Firmen als Kunden. „Wir sind viel unterwegs – in Österreich, Deutschland, China und den USA.“ Auch in den Tourismus reicht das Tätigkeitsfeld von Faymann und Euler-Rolle: Über 4Pro sind sie an einer Firma beteiligt, die Touristen vor allem aus China und den USA nach Österreich bringen soll.

An der Firma 4Pro halten Faymann und Euler-Rolle je 50 %. Spezialisiert sind sie auf Immobilien-Entwicklung sowie Lobbying und Beratung. Es gibt Immobilien-Entwicklungsprojekte in Österreich und Deutschland. 2017 machte die Firma einen Gewinn von knapp 200.000 Euro.

In Berlin haben Faymann und Euler-Rolle gemeinsam mit Ex-SPD-Vizekanzler Sigmar Gabriel die Beratungsfirma VIB gegründet. Euler-Rolle ist jede Woche zwei Tage im Berliner Büro. Angela Sellner

Faymanns Business: Firmennetzwerk in Wien und Berlin

4Pro Projektmanagement- und Kommunikations-GmbH, Partner Faymann und Euler-Rolle halten je 50 %. Geleitet wird die 4Pro von einer Geschäftsführerin.