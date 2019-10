Festnahme: Trio überfiel Passanten

Wien. Nur kurz hat sich am Donnerstagabend ein jugendliches Trio über einen gelungenen Überfall freuen können. Die Burschen, zwei 17-jährige Österreicher und ein 16-jähriger Rumäne, wurden kurz nach dem Raub in der Lerchenfelder Straße in Wien-Josefstadt festgenommen.

Die drei jungen Männer hatten einen 18-Jährigen in der Albertgasse mit einer Gaspistole bedroht und ihm Handy sowie Kopfhörer abgenommen. Ihre Flucht endete nicht weit entfernt, wo sie vom Opfer eindeutig wiedererkannt wurden. In einem Mistkübel entdeckten die Beamten auch die zuvor verwendete Waffe.