Feuer-Alarm im Erholungsgebiet Wienerberg

Im Erholungsgebiet Wiener Berg brach Samstagnachmittag ein Feuer aus.

Wien. In den späten Nachmittagsstunden des Samstags brach im Erholungsgebiet Wienerberg im 10. Wiener Gemeindebezirk ein Feuer aus. Laut Angaben der Berufsfeuerwehr Wien dürfte der Brand im Gestrüpp nahe eines Gehweges seinen Ausgang genommen haben – Derzeit ist die Berufsfeuerwehr mit einer Löschgruppe vor Ort im Einsatz. Im Laufe des Tages sollen weitere, kleinere Feuer aufgrund von Trockenheit im bewaldeten Gebiet an mehreren Orten in Wien ausgebrochen sein. Über das Ausmaß möglicher Schäden oder verletzte Personen konnte noch keine Auskunft gegeben werden.

Waldbrandverordnung: Das ist verboten

Die Berufsfeuerwehr Wien verweist ausdrücklich auf die sich derzeit in Kraft befindlichen Waldbrandverordnung, die das entfachen von offenen Feuern im Wald ausnahmslos verbietet.

Die Verordnung besagt, dass in allen Waldgebieten des jeweiligen Verwaltungsbezirkes und in dessen Gefährdungsbereich (Nähe des Waldrandes) brandgefährliche Handlungen (wie z. B. das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer, die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen, jegliches Feuerentzünden und das Unterhalten von Feuer) verboten sind. Vor allem ist es verboten, brennende oder glimmende Gegenstände wie Zündhölzer und Rauchwaren sowie Glasflaschen und Glasscherben (Brennglaswirkung!) im Waldbereich wegzuwerfen.