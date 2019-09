Feuer-Drama: Wiener Hotel in Flammen

Ein Brand ist am Donnerstagnachmittag im Hotel "My Place" an der Rossauer Lände in Wien-Alsergrund ausgebrochen.

Brand im obersten Stock

Laut Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, stand das oberste Stockwerk in Flammen. Die Feuerwehr löste zunächst Alarmstufe 2 aus.

Drei Leichtverletzte

Bei dem Brand in dem Apartmenthotel "My Place" am Wiener Alsergrund sind drei Menschen leicht verletzt worden. Der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Andreas Huber, betonte, dabei handle es sich um eine vorläufige Bilanz.