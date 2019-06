Feuer-Drama in der Laabergstraße. Am Donnerstag ist um kurz vor 18 Uhr in einem Wohnhaus in Wien-Favoriten im zweiten Stock ein Vollbrand ausgebrochen. Mittlerweile ist die Berufsfeuerwehr Wien mit 90 Mann im Einsatz. Es wurde Alarmstufe 3 ausgegeben.

Zahlreiche Personen wurden evakuiert. Für eine weitere Person kam jede Hilfe zu spät. Trotz Reanimationsversuchen der Berufsrettung konnte sie nur mehr leblos geborgen werden. Drei weitere wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Untersuchungen weiterer BewohnerInnen dauern an.



Aufgrund der starken Rauchentwicklung gestaltete sich die Evakuierung schwierig, weshalb die Alarmstufe auf 3 erhöht wurde. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle, der Einsatz wurde auf Alarmstufe 2 zurückgestuft.