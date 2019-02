Feuer-Drama in Wien: Mann & Hund verletzt

Wien. Samstagabend brach ein Brand in einer Gemeindebau-Wohnung in der Jägerstraße 89-95, im 20. Wiener Bezirk, aus. Da sich eine Person in der Brand-Wohnung im 5. Stock befand, stellte die Feuerwehr eine Matte auf, wie der Pressesprecher gegenüber oe24 berichtet.

© Viyana Manset Haber

Video zum Thema Feuer-Drama in Wien Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Credit: Viyana Manset Haber

Feuer-Drama. Die Floriani rückten mit einer Löschleitung in das Haus ein und brachen die Wohnungstür gewaltsam auf. Zwischen den Flammen fanden sie schließlich einen Mann, dem sie der Rettung zur notfallmedizinischen Versorgung übergaben. Außerdem konnte ein Hund aus dem Feuer gerettet werden. Er wurde dem Tierarzt übergeben.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Alarm um 19 Uhr. Ein Bewohner aus dem Wohnhaus alarmierte um etwa 19 Uhr die Feuerwehr als er das Feuer bemerkte. Diese rückte im Großeinsatz mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann aus und bekämpfte den Brand unter Atemschutz. Mit einer zweiten Löschleitung wurde der Brand auch von außen bekämpft, bis sie schließlich "Brand-Aus" berichten konnten.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Kontrollmaßnahmen. Die Feuerwehr ist noch vor Ort um Kontrollmaßnahmen vorzunehmen. Viele Bewohner hatten während des Feuers ihre Wohnungen selbstständig verlassen und konnten inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Untersuchungen.

© Viyana Manset Haber

Kürzlich erst stand eine Wohnung in Wien in Brand. Am Dienstagabend brannte es in der Engerthstraße 249, in Leopoldstadt. In der Wohnung fing ein Christbaum Feuer.

© Viyana Manset Haber

Die Ursache für den Brand in der Adalbert-Stifter-Straße ist derzeit noch unbekannt.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber