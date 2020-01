Feuer-Drama in Wien wegen Böller?

Vier Personen mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasentwicklung ins Spital gebracht werden.

Wien. Der Alarm erreichte die Feuerwehr am Montag um 18.30 Uhr. In der Engerthstraße in der Leopoldstadt brannte es in einer großen Wohn­anlage – Gefahr in Verzug.

Video zum Thema: Großeinsatz nach Kellerbrand in Wien Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Credit: Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Großeinsatz: Sofort rückten die Mannschaften aus. 16 Fahrzeuge rasten mit Blaulicht zum Brandort.

© Viyana Manset Haber

Video zum Thema: Brand in Wien: 20 Bewohner evakuiert Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Credit: Viyana Manset Haber

Video zum Thema: Großeinsatz in der Leopoldstadt Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Credit: Viyana Manset Haber

Ganze Stiege evakuiert. Schnell war klar: Das Feuer ­entzündete sich im Keller. Die Rauchentwicklung war immens. Sofort begannen die Helfer mit der Evakuierung der ­betroffenen Stiege. Mehr als 20 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Gestern Abend kursierte unter den Anwohnern das Gerücht, dass der Brand entstand, nachdem Kinder im Keller Silvester-Böller zündeten. Die Feuerwehr wartet erst die Brand-Ermittlungen ab und will dazu vorerst noch nichts sagen.

Vier Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Video zum Thema: Keller-Brand: 20 Bewohner evakuiert Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Credit: Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber