Feuerwehr-Einsatz in der Lugner City - Restaurant stand in Flammen

Am Sonntag gegen 15 Uhr brach in der Küche eines Restaurants in der Lugner City ein Brand aus. Der Rauchmelder sprang zum Glück an und konnte Schlimmeres verhindern. Die Sprinkleranlage tat ihr Übriges und verhinderte die Ausbreitung der Flammen.

© Viyana Manset Haber

Als die Berufsfeuerwehr eintraf, war der Brand großteils gelöscht. Es wurden zur Sicherheit alle Räumlichkeiten kontrolliert sowie die Löschanlage ausgeschaltet. Gegen 15.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder abziehen. Es gibt keine Verletzten.