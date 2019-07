Feuerwehr-Großeinsatz in Wien-Brigittenau

In einem Haus auf der Brigittenauer Lände in Wien-Brigittenau ist am Sonntag eine Dachterrasse in Brand geraten. Das Feuer wurde von den Bewohnern, die sich unterhalb in der Wohnung aufhielten, bemerkt. Die alarmierte Wiener Berufsfeuerwehr löschte die Flammen. Zu Schaden kam laut Feuerwehr-Sprecher niemand.

Der Brand sorgte für zahlreiche Notrufe, da die Rauchentwicklung von weit sichtbar war. Gegen 13.00 Uhr hieß es "Brand aus".

Karte: Hier kam es zum Brand