'Fight Club' auf offener Straße endete im Koma

17-Jähriger schlug nach einem Faustschlag mit dem Kopf am Asphalt der Straße auf.

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag in der Wiener Gasse in Floridsdorf ab. Durch die Intervention eines 19-jährigen Streitschlichters ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer war der Jugendliche bei einer Home Party in der Wiener Gasse kurz vor 2.00 Uhr mit einem Gleichaltrigen in Streit geraten. Man beschloss, die Sache eins gegen eins auf der Straße auszutragen.

Kampf auf offener Straße

Die beiden 17-Jährigen begannen aufeinander einzuschlagen, als sich der 19-Jährige einmischte und den Streit beilegen wollte. Das spätere Opfer richtete seinen Zorn daraufhin gegen den Schlichter. Dieser ließ sich das nicht gefallen und schlug seinen Gegner k.o.. Der Jugendliche fiel um und knallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Notoperation befand er sich am Sonntag nicht mehr in unmittelbarer Lebensgefahr.

Der 19-Jährige hatte zunächst den Tatort verlassen, kam dann aber in die zuständige Polizeiinspektion. Dort gestand er die Tat und wurde in die Justizanstalt eingeliefert. Alle Beteiligten sind österreichische Staatsbürger mit Migrationshintergrund.