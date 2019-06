Blutig endete am Freitagnachmittag ein Streit in einer Cocktailbar in Wien-Ottakring. Ein 27-Jähriger und ein 23-Jähriger gerieten in eine Auseinandersetzung. Der ältere von den beiden Streithansln, ein Österreicher, zückte daraufhin ein Messer und versuchte, seinen türkischen Kontrahenten damit zu attackieren.

Bei der darauffolgenden Rauferei krachten die beiden allerdings durch die Glasfassade des Lokals und landeten in einem Scherbenhaufen auf dem Gehsteig der Neulerchenfelder Straße.

Beide erlitten Schnittverletzungen und mussten mit der Wiener Berufsrettung in ein Spital gebracht werden.