Ein Toter bei Wohnungsbrand in Wien-Simmering

Wien-Simmering. Ein Wohnungsbrand in Wien-Simmering forderte am Christtag ein Todesopfer. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr befanden sich gerade auf der Heimfahrt von einem anderen Einsatz, als sie gegen 13.30 Uhr den Brand auf der Simmeringer Hauptstraße entdeckten. In einer Wohnung im dritten Stock des, in den 1980er-Jahren erbauten, Johann-Hatzl-Hofes sah man Rauch aus den Fenstern aufsteigen. Feuerwehr-Sprecher Christian Feiler zufolge stellte sich die Einsatzgruppe, die den Brand entdeckte, unverzüglich in den Dienst und öffnete mit Gewalt einen Zufahrtsschranken um zum Ort des Unglücks zu gelangen.

Kurz nach Einsatzbeginn bemerkten die Kräfte der Berufsfeuerwehr den um Hilfe rufenden Wohnungsinhaber an einem Fenster und stellten zunächst ein Sprungkissen auf, für den Fall, dass der Mann springt. Eine Drehleiter, die lang genug gewesen wäre, um den Mann zu retten, hatte die Gruppe nicht dabei, wie Feiler schilderte. Danach rückten die Feuerwehrleute im Innenangriff mit einer Löschleitung den Flammen zu Leibe. Inzwischen eingetroffene weitere Feuerwehrkräfte, die eine Drehleiter dabei hatten, löschten die Flammen von außen. Weitere Kräfte brachten mehrere Personen ins Freie, darunter den Leblosen. Neben dem Toten wurde ein 39-Jähriger - vermutlich ein Nachbar - mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert, bestätigte der Sprecher der Berufsrettung, Andreas Huber, der APA. Innerhalb einer halben Stunde gab die Feuerwehr "Brand aus". Die Einsatzkräfte kontrollierten noch die Nachbarwohnungen und stellten keine Gefährdung fest.

Toter soll halbseitig gelähmt gewesen sein

Laut Feuerwehr-Sprecher war die Identität des Todesopfers am Nachmittag noch unklar. Auch war nicht geklärt, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelte. Nach Informationen der APA wurde vermutet, dass es sich um den Wohnungsinhaber - einen 81-jährigen Mann - handelt. Dittrich zufolge sollte eine Kommission das Feuer untersuchen. Brandstiftung galt allerdings als unwahrscheinlich. Erste Informanten vermuten jedoch einen Christbaum als Brandursache – Gerade während der Feiertage sorgen in Brand geratene Weihnachtsbäume für zahlreiche Einsätze der Feuerwehrkräfte. Eine offizielle Bestätigung dazu steht allerdings noch aus.

Das Opfer des Brandes soll halbseitig gelähmt gewesen sein. Ein Zeuge schilderte gegenüber ÖSTERREICH die dramatische Situation: "Er hat fürchterlich geschrien, um ihn herum war alles voll Rauch. Wir haben ihm zugerufen, dass die Feuerwehr bald da ist." Der Mann verlor kurz darauf jedoch das Bewusstsein.

© Sonja E./Privat