Am Montagabend rückte die Wiener Berufsfeuerwehr in Kaiser-Ebersdorfer-Straße nach Wien-Simmering aus. Dort stand eine Wohnung komplett in Flammen. Der Einsatz ist noch im Gange.

Vier Personen im Spital

Laut ersten Informationen wurden drei Erwachsene und ein Kind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Polizei ist vor Ort und sperrte den Bereich großräumig ab.

Das Feuer brach im Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses aus. Auf Videos ist zu sehen wie die Flammen aus dem Fenster lodern und meterhoch in die Luft ragen.

Klimagerät als Auslöser?

Laut Einsatzkräften wird ein defektes Klimagerät als Ursache für den Brand vermutet. Absolut sicher sei dies aber noch nicht.

