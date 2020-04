Fliegengitter gab nach: Deshalb stürzte 2-Jährige aus Fenster

Eine Passantin sah, wie das Mädchen aufs Fensterbrett kletterte und mit dem GItter vier Meter in die Tiefe abstürzte. Jetzt wird ermittelt, wer das fehlerhafte Gitter montiert hat.

Das Familiendrama mit ungewissem Ausgang spielte sich Mittwoch um 8.15 Uhr in einem Gemeindebau nahe dem Rapid-Stadion in Penzing ab. Wie die ersten Erhebungen ergeben haben sollen, spielte und kümmerte sich die Mutter in der Wohnung im ersten Stock des Hugo-Breitner-Hofs um die noch kleineren Geschwister der 2-Jährigen, als das Mädchen zum offenen Fenster kletterte, am Fensterbrett krabbelte – und an die vier Meter in die Tiefe fiel. Eine Zeugin, die vorbeiging und alles mit ansehen musste, konnte leider nicht mehr rechtzeitig eingreifen – und ihre Warnschreie blieben offenbar ungehört.

Das Mädchen erlitt bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kleine in ein Krankenhaus. Dort wurde es auf einer Überwachungsstation untergebracht. Akute Lebensgefahr besteht laut ärztlicher Auskunft nicht.

ÖSTERREICH hat nun aus vertraulichen Quellen den Grund für den tragischen Unfall erfahren. Laut Erhebungen gab das Fliegengitter nach. Die Kleine stürzte samt dem Netz in die Tiefe. Die Ermittlungen wegen Fahrlässigkeit gehen nun aber weiter. Es soll die Schuldfrage geklärt werden. Wer hat das Fliegengitter fehlerhaft montiert? Die Familie, der Vermieter oder dr Vormieter?

Auch gegen die Mutter bzw. die Eltern wird routinemäßig wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht ermittelt. Allerdings ist davon auszugehen, dass diese Ermittlungen ins Leere führen, da sie sich um die beiden anderen Kinder gekümmert haben.