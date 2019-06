Fliegerbombe beim Wiener Hauptbahnhof gefunden

Eine Fliegerbombe wurde am Mittwoch auf einer Baustelle in Wien-Favoriten gefunden. Die Polizei wurde alamiert und die Beamten sperrten daraufhin den Bereich Gudrunstraße/Kreuzung Eva-Zilcher-Gasse. Der Entminungsdienst des Bundesheeres wurde alarmiert. Er entschärfte die 250-Kilo-Bombe am Mittwochabend schließlich.

© Viyana Manset Haber

Evakuierungen

Rossmann zufolge wurden mehrere Gebäude evakuiert. Die Umgebung wurde großräumig abgeriegelt. Mehrere hundert Menschen mussten ihre Unterkünfte verlassen.

© Viyana Manset Haber

Sperren aufgehoben

Gegen 20.20 Uhr wurden die Sperren schließlich wieder aufgehoben.Auch die Evakuierten konnten wieder zurück in ihre Wohnungen.

© Viyana Manset Haber

Zugsverkehr Richtung Osten betroffen

Die ÖBB am Mittwochabend den betroffenen Bereich für den Bahnverkehr gesperrt. Betroffen waren die Züge Richtung Osten - also Richtung Flughafen oder Budapest. "Fernverkehrszüge werden, so weit möglich, umgeleitet oder sie warten zum Teil auch die Dauer der Sperre ab", sagte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair der APA.



Betroffen war auch der Nahverkehr. Ungehindert verkehrte hingegen die Schnellbahn.







In Wien 10., Gurdrunstraße Krzg. Eva-Zilcher-Gasse wurde auf der dortigen Baustelle eine Fliegerbombe aufgefunden. Die Gudrunstraße sowie Eva-Zilcher-Gasse werden in diesem Bereich dzt. gesperrt. Es wird empfohlen, diesen Bereich großräumig zu umfahren. #verkehrsinformation ^vlz — POLIZEI WIEN (@LPDWien) June 5, 2019