Florianis retten Mann aus brennender Wohnung: Lebensgefahr

Dramatische Minuten in Wien-Brigittenau. In einer Wohnung in der Engerthstraße kam es am Freitagabend gegen 18.30 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Küche. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und mussten sich gewaltsam Zutritt zur brennenden Wohnung verschaffen. Nachdem die Tür aufgebrochen wurde, war die Wohnung bereits voller Rauch. Die Florianis der Berufsfeuerwehr Wien konnten schließlich einen schwerverletzten Mann in der Wohnung bergen, bestätigt Feuerwehrsprecher Christian Feiler.

Lebensgefahr

Dieser wurde herausgetragen und sofort in die Hände der Berufsrettung Wien übergeben. Der 64-Jährige erlitt bei dem Brand großflächige Verbrennungen am Körper und wurde lebensgefährlich verletzt. Er musste noch an Ort und Stelle reanimiert werden. Mit der Rettung wurde er schließlich in ein Spital gebracht.

Der Zimmerbrand wurde dann von der Feuerwehr gelöscht. Insgesamt waren sechs Autos und 27 Mann der Feuerwehr Wien im Einsatz.