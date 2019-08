Floridsdorf: Alkoholkranke kampieren vor Schule

Floridsdorf. Die Diskus­sion rund um das Alkoholverbot beim Bahnhof Floridsdorf ist um eine – durchaus unappetitliche – Facette reicher. ÖSTERREICH-Leser Helmut S. übermittelte uns neue Schockfotos von der Alkoholszene.

„Kurz vor Schulbeginn hat es die Stadt noch immer nicht geschafft, die Alko-Szene aus der Gegend rund um den Franz-Jonas-Platz wegzubekommen. Im Gegenteil: In der Zwischenzeit haben die Alkoholkranken auch die Sitzgelegenheiten vor den öffentlichen Schulen in der Franklinstraße für ihre Saufgelage beschlagnahmt“, so der empörte Anrainer. Tatsächlich zeigt dieses Bild einen Volltrunkenen vor der Handelsakademie der Wiener Kaufmannschaft.