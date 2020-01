Frau beißt Polizisten: Festnahme

Eine randalierende Frau hat am Montag bei einem Einsatz in einem Obdachlosenheim in Wien-Döbling einen Polizisten attackiert und sich "im Oberschenkel eines Beamten" verbissen.

Wien. Da sie angab, unter einer ansteckenden Krankheit zu leiden, musste sich der verletzte Polizist einer Blutabnahme unterziehen, berichtete die Exekutive.



Die Polizei war von Mitarbeitern des Heims gerufen worden, da die tobende Frau die Betreuungseinrichtung, bei der sie Hausverbot hat, nicht verlassen wollte. Die 26-jährige Österreicherin ließ sich auch von den Beamten nicht beruhigen, sondern ging vielmehr auf sie los. Nach der Bissattacke wurde sie festgenommen.