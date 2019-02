Frau in Floridsdorf von Auto angefahren

Am Mittwochmittag kam es in der Frauenstiftgasse in Wien-Floridsdorf zu einem Unfall. Dabei wurde ein Frau von einem Auto angefahren. Bilder zeigen, wie die 60-Jährige verletzt liegen blieb. Sofort waren Ersthelfer und Einsatzkräfte vor Ort und kümmerten sich um die Dame.

Wie die Berufsrettung Wien gegenüber oe24 erklärt, kam die Frau zum Glück relativ glimpflich davon. Sie wurde nur leicht verletzt und habe nur Prellungen erlitten. Als Vorsichtsmaßnahme brachte man sie aber dennoch ins Spital.

© Viyana Manset Haber