Frau nach K.-o.-Tropfen in Wiener Restaurant vergewaltigt

Wien. Der Horror passierte bereits am Dienstagnachmittag, dem 15. Oktober. In einem armenischen Restaurant in Wien soll eine Frau vergewaltigt worden sein. Zunächst seien ihr K.-o.-Tropfen verabreicht worden. Dann verging sich offenbar ein, oder mehrere Männer an der Frau. Die Polizei bestätigt einen Polizei-Einsatz wegen dieses Vorfalls. Die Beamten nahmen einen Beschuldigten fest, den sie nun einvernehmen werden. Die Ermittlungen sind im Gange, sagt die Pressesprecherin der Polizei gegenüber oe24.

Das Opfer wurde dem verzweifelten Posting nach "beinahe getötet". Sie wurde offenbar mit einer "niedrigen Herz-Frequenz" und "ohne Puls" ins Krankenhaus gebracht. Der Vergewaltiger soll ein Selfie mit dem Handy des Opfers gemacht haben. Außerdem fand die Cousine des Opfers die Kontakt-Daten des Verdächtigen. Die Polizei konnte inzwischen einen Beschuldigten festnehmen.

© Facebook