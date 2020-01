Frost-Familien bekommen endlich Gas

Gas-Austritt: 24 Familien harrten über die Feiertage in ihren kalten Wohnungen aus.

Wien. Seit Weihnachten haben die Bewohner des 24-Familien-Hauses an der Grillgasse 16 in Simmering keine Gasversorgung mehr, weil Gasaustritt festgestellt wurde – ÖSTERREICH berichtete.

Das Gas wurde abgestellt, beide Steigleitungen gesperrt. Dort wohnt auch Alexander St. mit seiner Frau Daniela und dem dreijährigen Buben.

Schlafsack. „Es ist ein Wahnsinn, wir können nicht einmal kochen. Meine Frau und ich mussten im Fitnesscenter duschen“, sagte der 29-Jährige. Eine schwer kranke Bewohnerin musste sich sogar ­einen Schlafsack kaufen, um es überhaupt in der kalten Wohnung aushalten zu können.

Laut Hausverwaltung hieß es, dass eine Inbetriebnahme frühestens in der zweiten Jännerwoche möglich sei, da die Gaswerke über die Feiertage keine Zeit hätten. Doch nach dem ÖSTERREICH-Bericht wurde am Donnerstag ein Installateur gebucht, der noch am selben Tag die Steigleitungen über­prüfte. „Der Fehler liegt nicht bei uns, die Hausverwaltung hat sich nicht bei uns gemeldet. Wir haben auch an Feiertagen rund um die Uhr Dienst“, sagte Christian Call von den Wiener Stadtwerken. „Uns wurde gesagt, dass sie erst nach den Feiertagen Zeit hätten. Spätestens morgen wird es wieder Gas geben“, so die Hausverwaltung.