Gäste-Ansturm auf Wien bricht alle Rekorde

Laut internationaler Studie ist Wien derzeit schon überfüllter als London und Paris.

Wien. Beim Figlmüller warteten die Touristenschlangen 40 Minuten auf ein Schnitzel, beim Demel stand man eine Stunde für eine Torte an – in der goldenen Meile bei den Tuchlauben regeln Türsteher den Menschenstrom bei Gucci, Chanel und Co.



Und generell gab es zwischen Rathausplatz, Kohlmarkt, Graben und Kärntner Straße am Weekend nicht einmal mehr für Fußgänger ein Durchkommen – Wien bricht derzeit beim Gästeansturm alle Rekorde. 20 Millionen Nächtigungen pro Jahr sind längst keine Zukunftsmusik mehr – auch wenn im Advent ein hoher Anteil an Bustouristen, die nur für wenige Stunden die Straßen verstopfen, zu verzeichnen ist. Und jetzt belegt sogar eine Tourismusstudie eines Visa-Unternehmens, dass Wien mittlerweile unter den Top Ten der „vollsten Städte“ der Welt ist.



3,29 Touristen kommen schon auf einen Wiener – damit liegt Wien hinter ­Miami mit 16,41 Touristen pro Einheimischen, Las Vegas und Co. auf Platz 7 der überfülltesten Städte der Welt.



Mit 6,3 Millionen Touristen bei 1,9 Millionen Einwohnern ist die Hauptstadt damit überfüllter als London, Paris oder New York. Kritiker merken freilich an, dass etwa Barcelona oder Venedig nicht im Ranking vertreten sind …