Gartenhütte abgefackelt: Inferno in der Donaustadt

Riesen-Aufregung um kurz vor 5 Uhr morgens in Wien-Donaustadt. Nachbarn meldeten ein Feuer in der Voigtländergasse. Eine kleine Gartenhütte stand in Vollbrand. Schnell bildeten sich die Flammen zu einer wahren Feuersäule, die meterhoch in die Luft ragte.

Die Wiener Berufsfeuerwehr war sofort vor Ort. Mit 24 Mann bekämpften sie den Brand. Als das Hüttchen dann endlich abgelöscht war, wurde von den Florianis als Vorsichtsmaßnahme die Tür augebrochen, um auch im Inneren die letzten Glutnester zu löschen und damit einen weiteren Brand zu verhindern.

Der Einsatz konnte nach knapp einer halben bis dreiviertel Stunde erfolgreich beendet werden. Verletzte gab es zum Glück keine.