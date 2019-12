Gas-Leck: Eiskalte Feiertage für 24 Familien

'Feiertagsbedingt' kann keiner kommen – 24 Familien müssen in ihrem Wohnhaus frieren.

Wien. Es hat minus zwei Grad Außentemperatur, als die ÖSTERREICH-Reporterin am Sonntag vor dem 24-Familienhaus an der Grillgasse 16 in Simmering steht. Ein kalter Wind pfeift, dadurch fühlt es sich noch eisiger an. In den Wohnungen der Mieter ist es nicht viel besser.

Hier wohnt auch Alexander St. (29) mit seiner Frau Daniela und dem dreijährigen Buben. Ohne Heizung, ohne Warmwasser – und das seit dem 1. Weihnachtsfeiertag: „Es ist wirklich ein Wahnsinn, wir können nichts kochen, nicht duschen. Bei uns rennt alles mit Gas“, sagte er zu ÖSTERREICH. Denn: Das Gas wurde abgestellt, beide Steigleitungen sind gesperrt. Gasaustritt wurde festgestellt, eine Manipulation ist nicht ausgeschlossen.

Hilfe frühestens in 2. Jännerwoche

Die Reporterin klingelt an der Wohnung einer jungen Frau. Sie ist seit Tagen krank, liegt in einem Schlafsack und friert vor sich hin. Fotografiert werden möchte sie in ihrer Wohnung nicht. Andere Bewohner behelfen sich mit elektrischen Heizkörpern und Wasserkochern.

Das hat auch die Hausverwaltung empfohlen, die versucht hat, den Schaden möglichst schnell beheben zu lassen. „Die Inbetriebnahme ist jedoch erst nach Kommissionierung durch die Gaswerke möglich“, schreibt das Immobilienunternehmen.

Und daran scheint es über den Jahreswechsel zu scheitern: „Feiertagsbedingt kann mit einer Gasversorgung frühestens in der zweiten Jännerwoche gerechnet werden“, heißt es.

Willkommen im Jahr 2020 in Wien.

