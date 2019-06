Gas-Tragödie: Eltern fanden toten Sohn (16)

Sie kamen zu spät: In der Nacht auf Samstag entdeckten Eltern ihren bewusstlosen Sohn, nachdem sie nach Hause in die Margaretenstraße 98 gekommen waren. Der 16-Jährige lag auf dem ­Boden im Badezimmer, war bewusstlos.

Gegen 23.30 Uhr alarmierten die Eltern die Einsatzkräfte. Gastronomin Mimi S. (siehe Foto oben) vom Lokal vis-à-vis und ihre Gäste bekamen alles hautnah mit: „Die Feuerwehr ist mit der Leiter übers Fenster in die Wohnung. Von der brachten sie den Burschen ins Stiegenhaus.“ Mitarbeiter der Rettung versuchten, den Jugendlichen zu reanimieren. Vergebens – der 16-Jährige starb noch am Unglücksort. Todesur­sache: Kohlenmonoxid-Vergiftung. Laut Sprecher Christian Feiler von der ­Berufsfeuerwehr wurde in der Wohnung außer einer Gastherme ein mobiles ­Klimagerät entdeckt.

Klimagerät saugte Luft aus Wohnung

Thermen seien laut Feiler normalerweise sicher. Probleme können auftreten, wenn es besonders heiß ist und Ventilatoren die Luft aus der Wohnung saugen – etwa durch ein mobiles Klimagerät. Oft blasen diese die Abluft über einen Schlauch ins Freie. Dabei kann es passieren, dass die Therme zu wenig Verbrennungsluft bekommt und giftiges Kohlenmonoxid entsteht.