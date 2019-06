Gasexplosion in Wien: Suche nach Vermissten dauert an

Eine katastrophale Explosion - wahrscheinlich eine Gasexplosion - in der Preßgasse in Wien-Wieden hat am Mittwochnachmittag vier Schwerverletzte und zahlreiche weitere Verletzte gefordert. Das Unglück ereignete sich gegen 16.35 Uhr. Die Polizei sperrte das betroffene Gebiet um die Margaretenstraße großräumig ab.





Aus dem von der Explosion direkt betroffenen Wohnhaus Ecke Preßgasse/Schäffergasse wurden zehn bis 15 Menschen geborgen, erklärte ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. Das Haus sei einsturzgefährdet. Das nächste Nachbarhaus sei es offenbar nicht.



Die Explosion dürfte sich zwischen dem zweiten und vierten Stock ereignet haben, hieß es an Ort und Stelle gegenüber der APA. 22 Wohnungen, in denen 42 Personen gemeldet sind, wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Fieberhafte Suche ist "Wettlauf gegen die Zeit"

Kurz vor 21.00 Uhr ist am Mittwoch schweres Bergegerät der Wiener Berufsfeuerwehr an den Ort der Gasexplosion in Wien-Wieden gebracht worden. "Wir räumen bereits gesichertes Material damit ab. Dann wird händisch weitergegraben. Es ist ein Wettlauf gegen die Uhr", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.



Weiterhin seien möglicherweise sehr leise Kratz- oder Klopfspuren zu vernehmen. "Wir beschallen den Kegel und fordern eventuell Verschüttete auf, sich mit unregelmäßigen Zeichen zu melden", sagte der Sprecher. Damit wolle man ausschließen, dass man bloß auf Geräusche eines technischen Gerätes reagiere. Möglicherweise seien auch unregelmäßige Geräusche zu hören.

Leichte Entwarnung: Unter einem Schutthaufen keine Personen

Unter einem Schutthaufen über Autos in der Preßgasse, der sich nach der mutmaßlichen Gasexplosion in Wien-Wieden gebildet hatte, sind keine Personen gefunden worden. Das sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Drei Personen wurden noch vermisst - es handelte sich um Hausbewohner, zu denen es bisher keinen Kontakt gab. Das heiße aber nicht, dass diese sich zur Unglückszeit im Gebäude befunden hätten.



Einsatz dauert weiter an: "Suchen & sichern"

Die Feuerwehr durchsuchte das Gebäude in den Nachtstunden von unten nach oben. "Suchen und sichern" lautete das Motto. Der Einsatz werde die ganze Nacht andauern, hieß es.



In einem Gemeindebau ist es am Mittwochnachmittag zu der schweren Explosion gekommen. Nach der Detonation klaffte ein riesiges Loch in dem mehrgeschoßigen Gebäude an der Ecke Preßgasse - Schäffergasse. Wohnbereiche zwischen dem zweiten und vierten Stock wurden weggerissen, Bauteile und Inventar auf die Straße geschleudert.

Zahl der Verletzten stieg auf 14

Am Abend war von 14 Verletzten die Rede, darunter zwei Schwerverletzte. Ein 35-jähriger Hausbewohner, der sich zum Zeitpunkt der Explosion in seiner Wohnung befand, dürfte von herabfallendem Mauerwerk getroffen worden sein. Der Mann erlitt Knochenbrüche, Rissquetschwunden und schwere innere Verletzungen. Wie kurz vor 22.00 Uhr vom Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) in Erfahrung zu bringen war, hat sich sein Zustand mittlerweile stabilisiert. Lebensgefahr war keine mehr gegeben.



Bei dem zweiten Schwerverletzten handelt es sich um einen 54 Jahre alten Mann, der von Glassplittern getroffen wurde und Schnittverletzungen davongetragen hat. Die zwölf Leichtverletzten wurden teilweise in häusliche Pflege entlassen. Der andere Teil musste zur Beobachtung und zur weiteren medizinischen Behandlung in verschiedenen Krankenhäusern bleiben. Das einsturzgefährdete Wohnhaus wurde evakuiert.





Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz

"Wir von der Feuerwehr sind mit Fahrzeugen und mehr als hundert Mann Einsatz", ergänzte ein Sprecher der Wiener Feuerwehr. Die Explosion hatte die Region um die Preßgasse/Margaretenstraße erschüttert. Sie war noch in einer Entfernung von mehreren hundert Metern spürbar. "Es waren zwei Häuser betroffen. Dort sind mehrere Stockwerke eingestürzt", sagte ein Sprecher der Wiener Polizei.

Evakuierungen

Die in Mitleidenschaft gezogenen Häuser bildeten einen Anblick des Schreckes. Nach außen war am primär betroffenen Gebäude ein riesiges Loch zur Straßenseite entstanden. Dieses wurde evakuiert. Auch in der Nachbarschaft traten Schäden durch Glasbruch und an den Außenfassaden auf.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte standen bereits unmittelbar nach der Explosion im Einsatz. Die Rettung versorgte mit einem Katastrophenzug die Verletzten.



Die Polizei sperrte das Gebiet großflächig ab. Die unmittelbare Umgebung war übersät von Glasscherben zu Brüche gegangener Fenster. Nach einer ersten Übersicht begannen die Einsatzkräfte die Häuser nach eventuell noch in ihnen befindlichen Personen zu durchsuchen.

Zumindest zwei Wohnhäuser betroffen

"Die Verletzten haben zum größten Teil Trümmerverletzungen, Schnittverletzungen und ähnliches erlitten", sagte der Sprecher der Wiener Berufsrettung. Über die genaue Zahl der Betroffenen und den exakten Schweregrad der Blessuren könne man noch nichts sagen.



Mehrere Straßenzüge wurden in Folge des Unglücks gesperrt. Davon betroffen waren die Preßgasse, die Heumühlgasse, die Operngasse ab Karlsplatz und die Margaretenstraße. Die Verbindung zwischen Wiedner Hauptstraße und Wienzeile über die Schleifmühlgasse war demgegenüber befahrbar.









Lauter Knall

Die Erschütterung war noch in einer Entfernung von mehreren 100 Metern spürbar.

Videos und Fotos zeigen kaputte Fenster und reichlich Schutt und Staub auf den Straßen. Von dem betroffenen Wohnhaus sprengte es einen Großteil der Fassade weg. Trümmer krachten auf andere Häuser.





