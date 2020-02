Geflüchtete Strafgefangene bei Routinekontrolle gefasst

Bei einer routinemäßigen Personenkontrolle hat die Wiener Polizei am Sonntag in Favoriten eine geflüchtete Strafgefangene gefasst.

Wien. Die 29-Jährige war von einem Ausgang nicht in die Justizanstalt Schwarzau (Bezirk Neunkirchen) zurückgekehrt. Sie war zur Fahndung ausgeschrieben.



Die Österreicherin wurde gegen 11.00 Uhr am Bahnhof Matzleinsdorfer Platz kontrolliert. Sie wurde in die Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Montag.