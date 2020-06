George-Floyd-Demo legt am Donnerstag Wiener City lahm

Staus werden laut ÖAMTC zeitweise auf der Rechten/Linken Wienzeile sowie rund um den Karlsplatz nicht ausbleiben.

Wien. Am Donnerstagnachmittag, 4. Juni 2020, ab 17:30 Uhr, befürchten die ÖAMTC-Experten Staus wegen einer Demonstration („Gedenken George Floyd – Black Lives Matter“) in der Wiener Innenstadt. Es werden etwa 3.000 Teilnehmer erwartet, wie der ÖAMTC in einer Aussendung schreibt.

Die Route führt die Teilnehmer vom Getreidemarkt – Rechte Wienzeile – Treitlstraße zum Resselpark.

Staus werden laut ÖAMTC zeitweise auf der Rechten/Linken Wienzeile sowie rund um den Karlsplatz nicht ausbleiben.