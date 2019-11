Sogar der Besatzung wurde vom bestialischen Gestank im neuen Airbus am Weg nach Dublin schlecht.

Laudamotion“ hatte den Airbus A 320 erst vor drei Wochen in Dienst gestellt, davor flog die Maschine zwölf Jahre für eine philippinische Airline. Was dort an Bord geschah, ist unklar. Jedenfalls stank der Flieger jetzt auf dem Weg von Schwechat nach Dublin unerträglich.

Es roch derart nach Desinfektionsmittel und laut Passagieren nach „alten ungewaschenen Socken“, dass einigen an Bord regelrecht schlecht wurde. Eine Passagierin verlot sogar kurzzeitig das Bewusstsein, ein Arzt an Bord musste helfen. Der „Schweiß-Bomber“ kam nach zweieinhalb Stunden in Irland an.